شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفرج عن المستحقات المتأخرة لحكام الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرج مجلس إدارة اتحاد الكرة عن المستحقات المتأخرة لحكام الدورى الممتاز بناءً على طلب فيتور بيريرا رئيس اللجنة، ومحمد فاروق نائب رئيس اللجنة، حيث لم يحصل الحكام على مستحقاتهم منذ 6 أشهر.



وكشف مسئولو اتحاد الكرة أنه تم الإفراج عن جميع المستحقات المتأخرة لحكام الدورى الممتاز، ولا يتبق لهم حالياً أى مستحقات، خاصة أن المجلس يعمل على تطوير منظومة التحكيم المصرى.

على صعيد متصل، شدد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على رفض اللجنة اعتزال الحكم الدولي إبراهيم نور الدين فى نهاية الموسم الجاري.



وأضاف فاروق، فى تصريحات إذاعية، أن إبراهيم نور الدين يمتلك خبرات كبيرة سواء على المستوى المحلي والدولي، لذا يجب الحفاظ عليه حتى النهاية.



وأوضح نائب رئيس لجنة الحكام، أن هناك اجتماعا سيعقد مع العديد من الحكام خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن ضمنهم إبراهيم نور الدين، في محاولة لإقناعه بالتراجع عن الاعتزال.



وكان إبراهيم نور الدين، قد أعلن في وقت سابق، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اعتزاله التحكيم مع نهاية الموسم الجاري.