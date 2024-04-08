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جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 إبريل 2024 والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق 8 إبريل 2024 والقنوات الناقلة إذ سنكون على موعد مع العديد من ، المباريات هامة علي رأسها مباراة الأهلي ضد إنبي في الممتاز ومباريات نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 بالإمارات وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:
 

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة 

 

الدوري المصري الممتاز 
الأهلي ضد إنبي  10:00 مساءً.. OnTime Sports
 

كأس السوبر السعودي 2024 
اتحاد جدة ضد الوحدة    7:00 مساءً.. SSC SPORT 1 HD,AD Sports HD 1

الهلال ضد النصر        9:30 مساءً..  SSC SPORT 1 HD,AD Sports HD 1
 

 
أودينيزي ضد إنتر ميلان     8:45 مساءً.. AD SPORTS Premium 1
 

الدوري البرتغالي 
كازا بيا ضد إستوريل    9:15 مساءً


الدوري الإماراتي 
الشارقة ضد نادي الإمارات  8:00 مساءً..  AD Sports

عجمان ضد الوصل      8:00 مساءً..  AD Sports

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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