جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 إبريل 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق 8 إبريل 2024 والقنوات الناقلة إذ سنكون على موعد مع العديد من ، المباريات هامة علي رأسها مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري الممتاز ومباريات نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 بالإمارات وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:
جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة
الدوري المصري الممتاز
الأهلي ضد إنبي 10:00 مساءً.. OnTime Sports
كأس السوبر السعودي 2024
اتحاد جدة ضد الوحدة 7:00 مساءً.. SSC SPORT 1 HD,AD Sports HD 1
الهلال ضد النصر 9:30 مساءً.. SSC SPORT 1 HD,AD Sports HD 1
الدوري الإيطالي
أودينيزي ضد إنتر ميلان 8:45 مساءً.. AD SPORTS Premium 1
الدوري البرتغالي
كازا بيا ضد إستوريل 9:15 مساءً
الدوري الإماراتي
الشارقة ضد نادي الإمارات 8:00 مساءً.. AD Sports
عجمان ضد الوصل 8:00 مساءً.. AD Sports