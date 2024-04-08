جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8 إبريل 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق 8 إبريل 2024 والقنوات الناقلة إذ سنكون على موعد مع العديد من ، المباريات هامة علي رأسها مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري الممتاز ومباريات نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024 بالإمارات وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:



جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الدوري المصري الممتاز

الأهلي ضد إنبي 10:00 مساءً.. OnTime Sports



كأس السوبر السعودي 2024

اتحاد جدة ضد الوحدة 7:00 مساءً.. SSC SPORT 1 HD,AD Sports HD 1

الهلال ضد النصر 9:30 مساءً.. SSC SPORT 1 HD,AD Sports HD 1



الدوري الإيطالي

أودينيزي ضد إنتر ميلان 8:45 مساءً.. AD SPORTS Premium 1



الدوري البرتغالي

كازا بيا ضد إستوريل 9:15 مساءً



الدوري الإماراتي

الشارقة ضد نادي الإمارات 8:00 مساءً.. AD Sports

عجمان ضد الوصل 8:00 مساءً.. AD Sports