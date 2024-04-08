الأهلي في مهمة صعبة أمام إنبي الليلة في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلي مباراة صعبة أمام نظيره إنبي، مساء اليوم في المواجهة المنتظرة التى ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي وإنبي والقناة الناقلة

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في العاشرة من مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و إنبي

وتنقل مباراة الأهلي وإنبي في العاشرة مساء اليوم الاثنين عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

واختتم فريق الأهلي تدريباته، قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراته أمام إنبي مساء اليوم الإثنين، في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.



وشهد مران الأهلي مواصلة محمد الشناوي أداء تدريبات الكرة مع ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، بينما واصل ياسر إبراهيم وكريم نيدفيد واليو ديانج وعمر سيد معوض تدريبات الجري حول الملعب.

فيما أدى علي معلول لاعب الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران فريقه استعدادا لمواجهة إنبي اليوم الإثنين فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري.

فيما انتظم المالي أليو ديانج لاعب الأهلي في تدريبات فريقه مساء الأحد بعد العودة من بلاده حيث سافر لحضور عزاء والده الذي وافته المنية منذ أيام، وليواصل برنامجه التأهيلي مع الفريق الأحمر قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق، خضع لعملية استعدال وردّ في عظمة الوجه، إثر الإصابة التي تعرّض لها في مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني في دور الـ8 بدوري الأبطال.

وأضاف أن العملية تمت بنجاح، وأن اللاعب سيغادر المستشفى خلال الـ48 ساعة القادمة، وأنه سيتم منحه راحة 5 أيام، بعدها يرتدي «قناع وجه»، ومن الممكن أن يمارس بعض التدريبات الخفيفة حتى لا يشعر بأية آلام.

أما بخصوص فترة الغياب، فقال جاب الله إن هذا الكلام سابق لأوانه، وسوف يتحدد في ضوء التئام الشرخ الموجود خلال الفترة المقبلة.