مواجهات نصف نهائي كأس الكونفيدرالية بعد تأهل الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق فوز صعب على نظيره فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ذهابًا وإيابًا، ضمن منافسات الدوري ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية لهذا الموسم.

واستطاع الزمالك التأهل لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بينما جاء الفريق الثاني هو دريمز الغاني، واتحاد العاصمة الجزائري، ونهضة بركان المغربي.

مواجهات نصف نهائي كأس الكونفيدرالية:

من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره دريمز الغاني في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم، بينما سيضرب نهضة بركان موعدًا كبيرًا مع اتحاد العاصمة الجزائري.

جدير بالذكر أن آخر بطولة للكونفيدرالية الأفريقية للزمالك جاءت على حساب نهضة بركان المغربي في 2019، بعدما فاز بركلات الترجيح، عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.