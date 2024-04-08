هلال مطروح يواصل استعدادته لمواجهة سبورتنج بالقسم الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي هلال مطروح بقيادة علي عاشور، استعداداته لإستئناف مسابقة دوري القسم الثاني ب بعد عيد الفطر المبارك حيث يخوض الفريق مواجهة المصيرية مع فريق سبورتنج علي ملعب الهلال ، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لدورى القسم الثاني.

و يحتل الهلال المركز الثاني بالمجموعة السادسة برصيد 26 نقطة و بفارق ثلاثة نقاط عن سبورتنج المتصدر و يسعي الهلال للفوز علي سبورتنج الجولة القادمه ليتصدر المجموعه بفارق المواجهات المباشرة حيث ان مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل السلبي.

وخاض فريق هلال مطروح مباراته الودية أمام فريق الترام، وفاز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد سجل اهداف هلال مطروح احمد علي وعبد الرحمن جولدي وأحمد ببا وسجل هدف الترام احمد عويس

ويستعد فريق الهلال لمواجهة سبورتنج عقب استئناف الدورى بعد عيد الفطر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لدورى القسم الثاني .

أحرز لاعبي فريق هلال مطروح 14 هدفا :

يتصدر قائمة هدافي الفريق اللاعب احمد الببا برصيد 4 اهداف .

يليه أحرز محمد ادكو ، والنجم حسام باولو، والواعد احمد علي ولكل منهم هدفان .

كما أحرز نادر شيبو ، عبد الرحمن جولدى ، محمد عبد القوى ، محمد ناجي جدو ."هدف" .

في سياق متصل، أعلن مجلس إدارة نادي هلال مطروح، عن مواصلة الدعم والمساندة لـ علي عاشور المدير الفني للفريق حتي تحقيق الهدف الاول وهو الصعود لدورى المحترفين .

وأكد مجلس إدارة النادى أن علي عاشور منذ توليه المسيولية لا يدخر جهدا من أجل تطوير مستوى اللاعبين، وزيادة الطموح لديهم وهو ما وضح من النتائج الرائعة التي يحققها الفريق في الدورى .

وشدد مجلس الإدارة على توفير كل الإمكانيات للجهاز الفني واللاعبين لفرض مزيد من الهدوء والاستقرار خلال المرحلة المقبلة .