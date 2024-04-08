شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه إنبي الليلة بحثاً عن استعادة الانتصارات فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الأهلي مع نظيره إنبي فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يعود الفريق الأحمر لبطولة الدوري بعد فترة من الغياب بسبب توقف الدوري لظروف الأجندة الدولية في شهر مارس الماضي، ثم خوض مباراته أمام سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب الأهلي فى تحقيق الفوز على إنبي واستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة في آخر مواجهة بالدوري من البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابلة ثلاثة، حيث يرغب الفريق الأحمر في تصحيح المسار المحلي والعودة إلى سكة الانتصارات بحثا عن الوصول للنقطة 20 وتعديل مركزه في جدول الدوري، من أجل استعادة الصدارة.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عقد أكثر من محاضرة فنية مع لاعبيه خلال اليومين الماضيين، طالبهم خلالها بضرورة التركيز الشديد وبذل الجهد والالتزام بتعليمات المدير الفني واستغلال كل الفرص التي تتاح أمام مرمى الخصم، والانتشار الجيد داخل الملعب والاستحواذ على مجريات المباراة للحد من خطورة إنبي الذي يملك لاعبين جيدين ويقدم عروضا طيبة في الدوري المصري هذا الموسم.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة تنفيذ المطلوب منهم من جمل فنية وتكتيكية وعدم ارتكاب الأخطاء الساذجة التي قد تكلف الفريق الأحمر استقبال أهداف كما حدث في مباراة البنك الأهلي، وحفظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في مباراة الليلة، من أجل تحقيق الهدف وهو الخروج بالثلاث نقاط والوصول إلى النقطة الـ20 في جدول الدوري.

ويستعيد الأهلي جهود وسام أبو علي في مباراة إنبي الليلة بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية وكذلك الثنائي عمر كمال ومحمود الزنفلي، اللذين غابا عن المشاركة في مباراة سيمبا التنزاني بسبب عدم القيد الإفريقي، بينما يغيب عنه حسين الشحات بسبب الإصابة بارتجاج في المخ وشرخ في عظمة الوجه أسفل العين كما يستمر غياب كلا من محمد الشناوي وياسر إبراهيم واليو ديانج وإمام عاشور.

وفى المقابل، استعد فريق إنبي جيدا لمواجهة الأهلي في مباراة الليلة من خلال خوض تدريبات قوية، ومتابعة عدد من مباريات الأهلي لمعرفة الأسلوب الذي يتبعه مع كولر، ومحاولة الحد من أوراقه الرابحة واللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء الهجمة واختراق صفوف المنافسين.

ويرغب السيد ياسين المدير الفني لإنبي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي بحثا عن الاستمرار في المربع الذهبي في ظل تواجده في المركز الثاني برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري المتصدر، ويرغب في تحقيق مفاجأة والفوز على الأهلي أو على أقل تقدير الخروج بنقطة التعادل.