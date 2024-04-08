شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن وسيط لحل أزمة مستحقات باتشيكو قبل 30 أبريل لتجنب إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو نادى الزمالك فى الفترة الحالية البحث عن وسيط برتغالي للتحدث مع جايمى باتشكيو المدير الفني الأسبق للفريق، من أجل التوصل لحل لأزمة مستحقاته المالية المتأخرة، وقبل صدور حكم ضد نادى الزمالك في 30 أبريل الجارى، حيث قام باتشيكو بشكوى القلعة البيضاء لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي منحت النادى مهلة حتى 30 أبريل لسداد تلك المستحقات.

وتقدم باتشيكو بشكوى ضد الزمالك فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للحصول على مستحقاته المتأخرة، والبالغة 450 ألف دولار، بعد رحيله عن الفريق عام 2021، ويرغب مسئولو الزمالك فى التواصل مع وسيط ليقنع باتشيكو بالموافقة على جدولة المديونية وحل تلك الأزمة قبل أن يصدر حكم من الفيفا بإيقاف قيد الزمالك مجددًا.

في الوقت ذاته، ينتظر مسئولو نادى الزمالك تحديد جلسة لقضية المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق فى المحكمة الفيدرالية السويسرية، وذلك من أجل الوصول إلى حل مرضٍ بين الطرفين بسبب الشكوى التى تقدم بها اللاعب ضد النادى الأبيض.

وتعاقد نادى الزمالك مع المغربى خالد بوطيب في يناير 2019، قبل أن يفسخ عقده في يناير 2020، الأمر الذى دفع اللاعب إلى شكوى النادى الأبيض، ليحصل على حكم بأحقيته فى الحصول على 3 ملايين و700 ألف يورو قبل أن يتم تخفيضه إلى مليون و900 ألف يورو.

ويعمل مسئولو الزمالك على الاستئناف على غرامة خالد بوطيب فى المحكمة الفيدرالية حتي يتم تخفيض العقوبة مجددًا أو جدولة المبلغ، خاصة أنه كبير وسيرهق خزينة القلعة البيضاء فى الوقت الحالى.