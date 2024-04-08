شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات حاسمة تنتظر الأهلى خلال أبريل.. أبرزها مواجهتى الزمالك ومازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مباريات مهمة حتى نهاية شهر أبريل الجاري على الصعيد المحلى والأفريقى، وعلى رأسها مباراة القمة أمام الزمالك فى بطولة الدوري المصري.

مباريات الأهلى فى أبريل



الأهلى & إنبى..10 مساء الاثنين 8 أبريل على ستاد القاهرة بالدوري المصري



الأهلى & زد إف سى.. 7 مساء الخميس 11 أبريل على ستاد القاهرة بالدوري المصري



الأهلى & الزمالك.. 7 مساء الاثنين 15 أبريل على ستاد القاهرة بالدوري المصري



ويلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب أحد يومى 19 أو 20 أبريل فى الكونغو، بينما يلعب مباراة الإياب أحد يومى 26 أو 27 من الشهر الجاري باستاد القاهرة.



نجح الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.



وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.



وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.



ويستعد الأهلى لمواجهة انبى المقرر لها العاشرة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.



خسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.



ويمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 9.



وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وانبى فى الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.