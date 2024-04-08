شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الصالات تطير إلى المغرب اليوم للمشاركة فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب الصالات مطار القاهرة اليوم، الاثنين، متوجهة إلى المغرب، استعدادًا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا والتي يخوض منتخب مصر منافساتها ضمن المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات ليبيا وناميبيا وموريتانيا. وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات يوم 11 أبريل الجاري.

واختار جهاد عرفة المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات القائمة النهائية للاعبين التى ستشارك فى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى ستقام فى المغرب أبريل الجارى.

وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من جمال عبد الناصر، محمود عبد الوهاب شوبير وأحمد فكرى صالح واللاعبين هم مصطفى عيد، عبدالرحمن عيد، خالد مارادونا، عصام علاء،محمد سعيد، محمد كوكى، علاء عيسي، محمد طلعت، عبد الرحمن سيد، خالد وليد وأحمد على.