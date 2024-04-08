شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الإسكواش.. نور الشربينى تحافظ على الصدارة للأسبوع 242 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر أبريل الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ32 على التوالي والـ 242 فى تاريخها.

بينما استقرت هانيا الحمامي فى الوصافة، ونوران جوهر فى المركز الثالث، ونور الطيب في المركز الخامس.

تصنيف السيدات

1ـ نور الشربيني

2ـ هانيا الحمامي

3ـ نوران جوهر

4ـ البلجيكية نيلي جليس

5ـ نور الطيب

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ الأمريكية أماندا صبحي

8ـ البلجيكية تيني جليس

9- الأمريكية أوليفيا ويفر

10ـ روان العربي