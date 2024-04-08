شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام إنبى.. رضا سليم وأبو علي وموديست فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الأهلى نظيره إنبى فى العاشرة مساء اليوم الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام انبى مكون من:

حراسة المرمى : مصطفى شوبير

خط الدفاع : كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق

خط الوسط :محمد مجدي "أفشة" - مروان عطية - عمرو السولية

خط الهجوم : رضا سليم - وسام أبو علي - موديست

خسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم. فيما تعادل انبى مع فاركو بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري .

يمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري يحتل بها المركز الحادى عشر بجدول المسابقة بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 9، ولايزال لديه 9 مباريات مؤجلة.

فيما يحتل إنبى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل في ثلاثة مباريات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 14.