شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تنظم حفل تكريم لمنتخب اليد بطل أمم أفريقيا مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الشركة المتحدة للتسويق الرياضى، مساء اليوم الاثنين، حفل تكريم لمنتخب اليد الحاصل على لقب بطولة كأس الأمم الافريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بقلعة صلاح الدين الأيوبى.

ونشرت الجريدة الرسمية مؤخرا، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 82 لسنة 2024 بمنح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى لاعبى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للمنتخب الوطنى لكرة اليد الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2024.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974 و 1976.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية ، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020