شكرا لقرائتكم خبر عن فيما يشبه ألعاب أوليمبية مصغرة.. أندية سيتى كلوب تنجح فى تنظيم أكبر دورة رمضانية فى 12 لعبة ومشاركة 3 آلاف لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيما يشبه الألعاب الأوليمبية المصغرة، نجحت أندية سيتى كلوب فى تنظيم دورة رمضانية فى 12 لعبة وبمشاركة 3 آلاف لاعب ولاعبة، فى الفروع المنتشرة بعدد من المدن والمحافظات المختلفة.

الدورة الرمضانية الموسعة، التى نظمتها أندية سيتى كلوب، والتى استمرت طوال شهر رمضان، حققت نجاحًا كبيرًا، فلأول مرة تنظم دورة رمضانية شاملة فى 12 لعبة وهى، كرة السلة واليد والطائرة والتنس وبادل التنس والاسكواش والجمباز والسباحة وألعاب القوى والخماسي الحديث وتنس الطاولة بالإضافة إلى كرة القدم.

شارك فى الدورة الرمضانية فرق الناشئين والناشئات لفروع سيتي كلوب في العبور والشروق وبنها وطنطا وشبين الكوم وكفر الشيخ ودمنهور وبني سويف وأقصر الأهلي وأسوان، بالإضافة إلى المستوى الأول في بعض اللعبات، كما رحبت سيتي كلوب بمشاركة عدد من أندية ومراكز شباب محافظات المنوفية وكفر الشيخ والغربية والقليوبية في بعض الألعاب الجماعية لزيادة مستوى الاحتكاك الفني لفرق سيتي من جهة والقيام بالدور المجتمعي الذي تتبناه مجموعة أندية سيتي كلوب من جهة أخرى.

واستعانت مجموعة سيتي كلوب بحكام معتمدين باتحاد كل لعبة لإدارة المنافسات بحيادية لإضفاء روح المنافسة والجدية، كما شارك في تنظيم الدورة أطقم تنظيم فنية وإدارية من أبناء سيتي كلوب والعاملين في المناطق التابعة للاتحادات الرياضية.

كما رصدت سيتي كلوب جوائز مالية وعينية لجميع الفرق الفائزة في جميع اللعبات وكل الفروع، تتلاءم مع حجم الدورة الكبير الذي يجعلها في مقدمة الدورات الرياضية على المستوى الفني والإداري.



الجوائز



الفائزون



المتوجون بالدورة



المشاركون فى الدورة



أندية سيتى كلوب



بطولة سيتى كلوب



توزيع الجوائز



جانب من الدورة



جانب من المنافسات



جانب من دورة سيتى كلوب



جوائز البطولة



دورىة سيتى كلوب



سيتى كلوب



