سالم الدوسري على رأس تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الهلال السعودي على موعد مع الإثارة والمتعة، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره النصر، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي لهذا الموسم 2023/2024.



ويأمل الهلال في الخروج فائزًا من هذه المباراة، حيث يبحث عن تحقيق اللقب، بعد المستويات القوية التي قدمها تحت قيادة المخضرم خورخي جيسوس، المدير الفني.

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر

من المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي خورخي جيسوس مواجهة النصر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رينان لودي، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: سافيتش، روبين نيفيش، مالكوم.

خط الهجوم: سالم الدوسري، صالح الشهري، ميشايل ديلجادو.

موعد موقعة الهلال والنصر والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق مباراة الهلال أمام النصر في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي يشهدها ملعب محمد بن زايد.

وتُنقل مباراة الهلال أمام نظيره النصر عبر شبكة قنوات ssc السعودية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة.