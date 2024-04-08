القناة يستأنف تدريباته استعداداً للمواجهات بدوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة بقيادة أحمد العجوز، تدريباته الجماعية، على ملعب نادي القناة القديم، استعداداً للمواجهات المرتقبة في مجموعة الصعود بدوري المحترفين.

من المقرر أن يواجه فريق القناة نظيره بروكسي يوم الاثنين 15 إبريل المقبل، في الساعة الثالثة ونصف، على أرض نادي القناة القديم، في اطار مباريات الجولة الـ25 من مسابقة دوري المحترفين .

إنتهت المباراة الودية التي جمعت بين فريق القناة وفريق أهلي بني غازي الليبي على استاد نادي القناة القديم بفوز فريق القناة بهدف دون رد أحرزه لاعب الفريق سايكو في الشوط الأول من اللقاء .

وحرص رئيس مجلس إدارة نادي القناة الدكتور محمد لطفي أبو العزم وأعضاء المجلس الأستاذ هشام ابراهيم والمستشار ذكاء صقر على دعم ومساندة الفريق خلال اللقاء، وتم تبادل الدروع التذكارية بين رئيس نادي القناة ورئيس بعثة أهلي بني غازي الكابتن رزق الله عبد الله .

ويحتل فريق القناة المركز العاشر والأخير برصيد 28 نقطة في مجموعة الصعود بدوري المحترفين، وفشل القناة في تحقيق اي نقاط خلال الدور الثاني حيث خسر الفريق 5 مباريات و لم ييسجل حتي هدف واحد حتي الأن.

ويتبقي للقناة أربع مباريات أمام بروكسي ووادي دجلة والسكة الحديد وحرس الحدود.

المباريات المتبقية لكل فريق:

بتروچيت : رايه ، بروكسي ، وادي دجلة ، السكة الحديد

غزل المحلة : حرس الحدود ، راية ، لاڤيينا ، بروكسي.

لاڤيينا : السكة ، حرس الحدود، المحلة، طنطا.

وادي دجلة : طنطا، القناة ، بتروچت ، رايه.

الحرس: المحلة , لاڤيينا ، طنطا ، القناة.

السكة الحديد : لاڤيينا، طنطا، القناة، بتروچت.

القناة: بروكسي ، وادي دجلة ، السكة الحديد ، حرس الحدود

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الخامسة: