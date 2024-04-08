العمل مستمر.. المنصورة يواصل استعداداته لمواجهه القزازين

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة بقيادة عبد اللطيف الدومانى، التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة القزازين باستاد المنصورة 17 ابريل الجاري، استعداداً للمباراة الهامه والمرتقبه مع فريق القزازين، بالمجموعة الخامسة بدوري القسم الثاني ب، من اجل حسم تذكره الصعود لدوري المحترفين والمنافسه على الصعود للدوري الممتاز .

وحرص حسن المزاحي كابتن نادي المنصوره في عصرها الذهبي والكابتن محمد الهادي نجم نادي المنصوره ومنتخب مصر في السبعينات والكابتن اشرف الموجي نجم نادي المنصوره في الثمانينات والتسعينيات ونجم نادي المقاولون العرب، علي زياره الفريق الاول لكرة القدم أثناء مران الفريق عصر اليوم للشد من أزر الفرق واعطائه دفعه معنويه قبل المباراه القادمة امام القزازين .

وقال المزاحي أمين صندوق النادي السابق، أن هناك مكافآت كبيرة من مؤسسة المزاحي في حاله الفوز في مباراة القزازين .

واختتم شريف ابو العزم مدير الكرة بنادي المنصورة على سعادته البالغة بهذه الزياره من نجوم نادي المنصورة لاعطاء دفعه معنويه كبيره للفريق قبل المباراة وتذكره اللاعبين باسعاد ٨ مليون دقهلاوي وان هذا الجيل من افضل الاجيال .

ومن ناحية أعلن مجلس الإدارة برئاسة العميد محمد بسيونى دعمه الكامل للفريق الأول للكرة خلال الفترة القادمة مؤكداً وقوفه خلف الجهاز الفنى واللاعبين بكل قوة من أجل صعود الفريق لدورى المحترفين والمنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.