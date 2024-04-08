5 لاعبين من الدوري المصري على رادار الاهلي في الميركاتو الصيفي

دخل مسئولو النادي الاهلي في مفاوضات جدية مع خمس لاعبين من الدوري المصري الممتاز وتحديدًا ناديي زد وفاركو، تمهيدًا للتعاقد معهما في الميركاتو الصيفي القادم.

ويرغب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي في تدعيم صفوف المارد الأحمر بعدد من الصفقات المميزة بنهاية الموسم الجاري لسد النقص في بعض المراكز.

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ويفاوض مسئولو الاهلي من نادي فاركو كل من وليد فرج وأحمد شريف، فيما يتفاوض مع ثلاثي زد مصطفى العش ومحمد إسماعيل ومصطفى زيكو.

وكان المارد الأحمر قد حسم تأهله لدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه على فريق سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

وضرب النادي الاهلي موغدًا ناريًا مع فريق مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تلعب مباراة الذهاب في الكونغو يوم 20 إبريل الجاري، على أن تلعب مباراة الإياب يوم 27 إبريل المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي المارد الأحمر نظيره إنبي غدًا الاثنين في المباراة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز.