مستجدات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

كشف وليد دعبس، رئيس نادي فيوتشر عن مستجدات الحالة الصحية لأحمد رفعت، وذلك بعد الأزمة التي دخل فيها اللاعب بتوقف عضلة قلبه في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز.

ودخل أحمد رفعت في أزمة حادة، حيث توقفت وظائف جسمه، قبل أن يستعيد وعيه تدريجيًا، ويتم نقله من الإسكندرية ليستكمل رحلة علاجه حاليًا في القاهرة.

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وقال دعبس في تصريحات تليفزيونية: “الحمد لله حالة أحمد رفعت أصبحت مستقرة الآن، والكلى بدأت تعمل بشكل طبيعي، واللاعب سيخرج قريبًا من المستشفى”.

وكان فيوتشر قد ودع بطولة الكونفيدرالية الإفريقية من دور ربع النهائي، وذلك بعد الهزيمة من الزمالك بنتيجة 3-2 في مجموع مبارتي الذهاب والإياب.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، جمعها الفريق من 13 مباراة.

وحقق فيوتشر الفوز في أربع مباريات، وتعادل في خمس مباريات، فيما خسر أربع مباريات أخرى.