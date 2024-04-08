هل يدير الحكم محمد معروف قمة الاهلي والزمالك بعد واقعة الاعتداء عليه؟ “فيديو”

تعرض الحكم الدولي المصري محمد معروف لاعتداء بالأيدي من قبل لاعبي أبو سليم الليبي، وذلك أثناء إدارته لمباراة نهضة بركان المغربي ضد الفريق الليبي في الكونفيدرالية الإفريقية.

وقبل انتهاء المباراة بثواني اعتدى أحد لاعبي أبو سليم الليبي على الحكم محمد معروف، قبل أن يتدخل حسام الزناتي مراقب المباراة، والأمن الموجود بالملعب ويسيطروا على الأوضاع وتستأنف الثواني المتبقية من عمر المباراة.

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وكان نهضة بركان المغربي قد تأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على فريق أبو سليم الليبي بثلاثية مقابل هدفين في مباريات ربع النهائي.

وكانت مباراة نهضة بركان المغربي وأبو سليم الليبي قد شهدت احتساب محمد معروف لعشر دقائق وقت إضافي، قبل أن يسجل لاعبو الفريق المغربي هدف الفوز القاتل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ويحسموا تأهلهم لدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يواجه فريق نهضة بركان نظيره مولودية الجزائر في نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكانت لجنة الحكام المصرية قد استقرت على إسناد مهمة تحكيم مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها يوم 15 إبريل الجاري للحكم محمد معروف، فهل يتم التراجع عن القرار بعد واقعة الاعتداء عليه؟