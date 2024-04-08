الدوري المصري.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - ستضيف الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره إنبي، اليوم الإثنين، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي، اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي، في العاشرة مساء، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ16 للدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الـ11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، بعد خوضه 8 مباريات فقط، حيث حقق الفوز في 5 وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة.

وفي المقابل يحتل فريق إنبي، المركز الثاني برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز في 8، وتعادل في ثلاثة مباريات وخسر 5 لقاءات.

وسوف تنقل مباراة الأهلي وإنبي، في العاشرة مساء، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.