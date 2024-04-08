"كان هيحصل مشكلة كبيرة".. ميدو يكشف إحباط المخطط ويوجه رسالة قوية لمجلس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية لمجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب الزمالك، بعد مباراة الفريق أمام مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح الزمالك في التأهل بشكل رسمي للدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد إقصاء نظيره مودرن فيوتشر بمجموع المباراتين 3\2.

وقال ميدو في برنامجه عبر قناة "المحور": "لا بد من توجيه التحية لمجلس إدارة الزمالك على سيطرتهم على رد فعل الجماهير، والتصدي لبعض المخططات للخروج عن النص، داخل الملعب خلال مباراة فيوتشر وظهورهم بشكل رائع في ظل حضورهم بأعداد كبيرة".

وأضاف: "سعيد جدا بتواجد تواصل بين رؤساء الروابط الجماهيرية، ومجلس الإدارة وهذا ما يتواجد في الدوريات الأوروبية الكبرى، خاصة وأن الجمهور شريحة كبيرة وله تأثير قوي داخل الملعب وخارجه".

أكمل: "في حال عدم وجود علاقة جيدة بين الجمهور ومجلس الإدارة كان من الممكن أن تحدث مشاكل كبيرة، جمهور الزمالك لم يخرج عن النص طوال أحداث المباراة، ولم يسمح لأي شخص بإحداث فوضى أو مشاكل قد ترى بشكل آخر".

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