تغييرات بالجملة.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي، نظيره إنبي في العاشرة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ16 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، اللمسات النهائية على خطة الأهلي لمواجهة فيوتشر خلال المران الختامي أمس الأحد.

وشوف يشهد التشكيل تغييرات بالجملة، في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق الأحمر بسبب الإصابات.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: كريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

الوسط: عمرو السولية ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: كريم فؤاد وموديست ورضا سليم.

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