إسماعيل يوسف: الكونفدرالية زملكاوية بنسبة 90%.. وشحاتة قائد في الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق، على تأهل الفريق الأبيض إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على مودرن فيوتشر.

وقال إسماعيل يوسف في لقاء تلفزيوني عبر قناة المحور: "الزمالك حصل على ما يريد في مواجهة فيوتشر، استحوذ على المباراة بنسبة 70%، وخرج بالنتيجة التي تؤهله".

أكمل: "هناك أخطاء كبيرة داخل الفريق يجب العمل على حلها، ولا بد من أن يعلم جوميز حجم إمكانيات اللاعبين".

أوضح: "محمد شحاتة كان قائدا في الملعب رغم صغر سنه، لديه شخصية وقراراته صحيحة ويتحدث دائمًا مع زملائه، ولكنه يتعرض لإنذارات كثيرة لأنه ما زال صغيرًا ولكنه كان سببًا في السيطرة على وسط ملعب الزمالك".

وأكمل تصريحاته: "نبيل عماد دونجا قدم مباراة جيدة للغاية، وأرى أنه بنسبة 90 % ستكون البطولة من نصيب الزمالك في ظل خبرته الأفريقية الكبيرة".

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