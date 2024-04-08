شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يطوى أحزان الكونفدرالية استعدادا للمصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، صفحة كأس كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد وداع البطولة من الدور ربع النهائي، وذلك استعداداً لمباراة المصري المرتقبة، والتي تجمع الفريقين يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

وودع مودرن فيوتشر كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع للنهائي، بعد الهزيمة في مباراة الذهاب أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، والتعادل في لقاء العودة بهدف لمثله.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض الفريق 13 مباراة، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 11 هدفاً آخر.

ويفتقد مودرن فيوتشر لخدمات اثنين من أبرز لاعبيه خلال الفترة الأخيرة، حيث يغيب مروان محسن بسبب إصابته في أربطة الركبة، بينما يغيب أحمد رفعت بعد تعرضه لوعكة صحية في وقت سابق.