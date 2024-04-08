شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب الأهلى.. الأحمر بطلا لقارة أفريقيا بهاتريك خالد بيبو فى صن دوانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد النادى الأهلى أحد أكثر الأندية العربية شعبيةً من المحيط إلى الخليج، بل إن جماهيريته تصل إلى كل أنحاء القارة الأفريقية، وتخطتها لحدود العالمية أيضًا فى السنوات الأخيرة.

إنجازات الأهلى كبيرة مثل تاريخه الطويل، فعلى الصعيد المحلى هو أكثر الأندية فوزًا بالدورى المصرى فى تاريخ المسابقة الأهم فى بلاد الفراعنة، وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقى كذلك، بالإضافة لكونه النادى الأكثر تتويجاً ببرونزية كأس العالم للأندية.

وفى سلسلة "ملعب الأهلى" التى يقدمها الخليج 365 طوال أيام شهر رمضان الكريم نستعرض أشهر تتويجات المارد الأحمر بالبطولات.

وفى 21 ديسمبر 2001 توّج النادى الأهلى بطلا لدورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه، بعدما فاز على صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد على استاد القاهرة الدولى سجلها خالد بيبو "هاتريك" بعد انتهاء مباراة الذهاب فى جوهانسبرج بالتعادل السلبى.

بدأ الأهلى نهائى دوري الأبطال الأفريقى بتشكيل مكون من: "عصام الحضري- إبراهيم سعيد- وائل جمعة – شادي محمد – أبو المجد مصطفي – أحمد أبو مسلم – سيد عبد الحفيظ- حسام غالي- صنداي- بيبو – محمد فاروق " بينما شارك بديلا كل من : "هادي خشبة – وليد صلاح الدين – وائل رياض".

واستطاع الأهلي بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه أن يتخطي الكثير من العقبات خلاله مشواره بالبطولة الأفريقية عام 2001 وقبل الوصول للنهائي القاري، بدأها بالإطاحة بـ"ريد سي" بطل إريتريا من دور الـ32 بعدما تغلب عليه بنتيجة 3/1 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب ، ثم تخطي سانت ميشيل بطل سيشيل في دور الـ16 بسداسية نظيفة.

وفى دور المجموعات احتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة التي ضمت معه بترو أتليتكو الأنجولي وشباب بلوزداد الجزائري واسيك ميموزا الإيفواري برصيد 12 نقطة وبفارق الاهداف فقط عن بطل أنجولا "المتصدر"،وفي الدور نصف النهائي تخطي عقبة الترجي التونسي بعدما تعادل سلبيًا في لقاء الذهاب بالقاهرة ثم تعادل 1/1 بتونس وذلك بالهدف الشهير لـ سيد عبد الحفيظ ثم فاز بثلاثية فى مباراة العودة بهاتريك خالد بيبو الشهير.