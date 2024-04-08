شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يوقع عقد رعاية الشركة المتحدة على هامش تكريم أبطال أفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد على توقيع عقد رعاية الشركة المتحدة للتسويق الرياضى للإتحاد مساء اليوم على هامش إحتفال تكريم منتخب الكبار الحاصل على كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس فى قلعة صلاح الدين الأيوبى.

وقال عمرو صلاح فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن عقد الرعاية يمنح الشركة المتحدة كافة حقوق الرعاية الخاصة باتحاد كرة اليد.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974 و 1976.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.