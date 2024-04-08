شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول وبيرسى تاو على رأس 10 غيابات عن الأهلى أمام إنبى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع إنبى باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصرى.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة إنبى الليلة كل من محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج وإمام عاشور وكريم نيدفيد للإصابة وعلي معلول وبيرسى تاو للإجهاد ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة إنبي كالتالي: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود الزنفلي وكريم الدبيس وعمر كمال ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر و وسام أبو علي وأنتوني موديست ومحمود كهربا.

خسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم. فيما تعادل انبى مع فاركو بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري .