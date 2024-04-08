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ميلان يفاوض نجم ريال مدريد لضمه في الميركاتو الصيفي

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ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وجود اهتمام كبير من جانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، بضم أحد نجوم نادي ، خلال الصيف القادم.

ووفقًا لما ذكره موقع “فوتبول إسبانيا”، أن هناك مصادر إيطالية أكدت أن النجم سيبايوس، لاعب ريال مدريد، أصبح أحد الأهداف أمام إدارة نادي ميلان.


ومن جانبه، فإن سيبايوس يدرس الخيارات المُتاحة أمامه، وذلك من أجل تحديد وجهته المُستقبلية، خاصة مع غيابه عن المُشاركة بشكلٍ مُنتظم هذا الموسم، وخروجه من حسابات الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ولكن قد يواجه الفريق الإيطالي مشكلة في التعاقد مع نجم الميرنجي، حيث يتقاضى سيبايوس راتب عالي، ما يعني أن إدارة ميلان مجبرة على التوفيق ما بين المُعطيات المالية في ظل قوانين الضرائب في إيطاليا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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