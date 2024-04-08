شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد هانى يغيب عن سيراميكا أمام المصرى البورسعيدى في الدورى للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب أحمد هانى ظهير أيمن فريق سيراميكا، عن مواجهة فريقه أمام المصري البورسعيدي في المباراة المقبلة، في إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري nile المقرر لها الأحد المقبل.

وحصل أحمد هانى على إنذار في مباراة فريقه أمام زد التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ليغيب عن مواجهة المصرى لتراكم الإنذارات.

وكان سيراميكا قد تعادل مع زد بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة دورى nile.

افتتح صديق أوجولا التسجيل لسيراميكا في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول بعد تلقيه تمريرة سحرية من زميله الجزائرى أحمد القندوسى، قبل أن يتعادل عبد الرحمن البانوبى لـ زد في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا المركز السادس في ترتيب دورى nile برصيد 22 نقطة من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبل 17 هدفا.