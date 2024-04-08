شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يبدأ اليوم مرحلة جديدة من التأهيل للعودة لمباريات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم الإثنين إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى ومنتخب مصر مرحلة الجري حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بخلع فى الكتف.

من جانبه، قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن إمام ‏عاشور خضع لفحص طبي جديد أمس تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له ‏جراحة في الكتف للاطمئنان على حالته.‏

وأشار جاب الله إلى أن إمام عاشور حصل على راحة أمس فيما يبدأ اليوم الجري حول ‏الملعب، ومواصلة تنفيذ برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات ‏الجماعية.‏

باتت إصابة خلع الكتف بمثابة غول ينهش فى جسد نجوم النادى الأهلى هذا الموسم فمنذ أيام قليلة أجري إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق ومنتخب مصر جراحة خلع الكتف بعد تعرضه للإصابة مع الفراعنة في مباراة نيوزيلندا.

وأكد اتحاد الكرة فى بيان رسمى أن الأشعة التي خضع لها إمام عاشور أثبتت إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.

وسبق إمام عاشور ، محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر الذى أصيب بخلع فى الكتف خلال مباراة الفراعنة مع الرأس الأخضر بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التى أقيمت فى كوت ديفوار، ولا يزال الحارس فى مرحلة التأهيل حيث يغيب عن مباريات المارد الأحمر منذ يناير الماضى.

وسبق محمد الشناوى، المغربى رضا سليم لاعب الأهلى الذى تعرض للإصابة بخلع فى الكتف خلال مباراة فريقه أمام صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بدوري السوبر الأفريقى فى نوفمبر الماضى، ولكن اللاعب نفذ برنامجه التأهيلى وعاد للمشاركة مع المارد الأحمر الفترة الأخيرة.

وسبق رضا سليم، خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للأهلى الذى تعرض للإصابة بخلع في الكتف أيضاً وعاد للمشاركة مع المارد الأحمر الفترة الأخيرة.