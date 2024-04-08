شكرا لقرائتكم خبر عن 42 مباراة جمعت الأهلى وإنبى قبل لقاء الليلة بالدوري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الأهلي مع نظيره إنبي في العاشرة مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة في اللقاء المؤجل ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، حيث يعود الفريق الأحمر لبطولة الدوري بعد فترة من الغياب بسبب توقف الدوري لظروف الأجندة الدولية في شهر مارس الماضي ثم خوض مباراته أمام سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

التقى الأهلى وإنبى فى 42 مباراة قبل مباراة الليلة، فاز المارد الأحمر فى 31 لقاءً، وتعادل الفريقان فى 7 مواجهات، وفاز الفريق البترولى فى 4 مباريات، سجل لاعبو الأهلى 81 هدفاً فى الشباك البترولية، بينما نجح مهاجمو إنبى فى الوصول للشباك الحمراء 35 مرة.

أكبر انتصار حققه الأهلى أمام إنبى موسم 2012 – 2013 بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف ، بينما أكبر فوز حققه إنبى أمام الأهلى موسم 2007 – 2008 بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.



تاريخ مواجهات الأهلي وإنبى

استعد فريق إنبي جيدا لمواجهة الأهلي في مباراة الليلة من خلال خوض تدريبات قوية، ومتابعة عدد من مباريات الأهلي لمعرفة الأسلوب الذي يتبعه مع كولر، ومحاولة الحد من أوراقه الرابحة واللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء الهجمة واختراق صفوف المنافسين.

ويرغب السيد ياسين المدير الفني لإنبي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي بحثا عن الاستمرار في المربع الذهبي في ظل تواجده في المركز الثاني برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري المتصدر، ويرغب في تحقيق مفاجأة والفوز على الأهلي أو على أقل تقدير الخروج بنقطة التعادل.