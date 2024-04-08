شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الأهلى والزمالك في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجزا قطبا الكرة المصرية بطاقتى التأهل لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، ليتقدما خطوة مهمة نحو تحقيق اللقبين، حيث يأمل الأهلى في المحافظة على لقب دورى أبطال أفريقيا، فيما يبحث الزمالك عن التتويج الثانى له بالكونفدرالية.

س: كيف تأهل الأهلى إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا؟

ج: تأهل النادى الأهلى إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا بعدما تخطى فريق سيمبا التنزانى في ربع النهائي، بالفوز ذهابا بهدف أحمد نبيل كوكا، وإيابا بهدفين نظيفين عن طريق عمرو السولية ومحمود كهربا، ليحقق أول فوز للأندية المصرية في تنزانيا تاريخيا.

س: كيف تأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية؟

ج: نجح الزمالك في خطف بطاقة العبور لنصف نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما تخطى عقبة مودرن فيوتشر في مجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل إيابا بهدف لمثله، ليتأهل إلى دور نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختى 2015 و2029.

س: ما هو منافس الأهلى في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا؟

ج: ضرب الأهلى موعدا مع مازيمبى الكونغولى في دور نصف النهائي، بعدما تخطى الأهلى فريق سيمبا التنزانى، بينما أطاح مازيمبى الكونغولى بفريق بترو أتلتيكو الأنجولى في ربع النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.

س: ما هو منافس الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية؟

ج: يلتقى فريق الزمالك مع دريمز الغانى في دور نصف النهائي، بعدما تخطى الزمالك فريق مودرن فيوتشر، بينما أطاح دريمز الغانى بفريق الملعب المالى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباريات.

ما موعد مباراتى الأهلى ومازيمبى الكونغولى في دورى الأبطال؟

ج: يلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب أحد يومى 19 أو 20 أبريل فى الكونغو، بينما يلعب مباراة الإياب أحد يومى 26 أو 27 من الشهر الجاري باستاد القاهرة.

س: ما هو موعد مباراتى الزمالك ودريمز الغانى في الكونفدرالية؟

ج: من المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب "استاد القاهرة" يوم (21 أبريل)، وستقام مباراة الإياب على ملعب "بابا يارا" بعد أسبوع وتحديدًا في (28 أبريل).