شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على إنبى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة إنبى اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعود الأهلى لبطولة الدوري بعد فترة من الغياب بسبب توقف الدوري لظروف الأجندة الدولية في شهر مارس الماضي، ثم خوض مباراتيه أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز على إنبي واستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة في آخر مواجهة بالدوري من البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابلة ثلاثة، حيث يرغب الفريق الأحمر في تصحيح المسار المحلي والعودة إلى سكة الانتصارات بحثا عن الوصول للنقطة 20 وتعديل مركزه في جدول الدوري، من أجل استعادة الصدارة.

القيمة التسويقية

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.48 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لإنبى 4.83 مليون يورو.



الاهلى يتفوق على انبى في القيمة التسويقية

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

نجح فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.