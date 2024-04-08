خيسوس ينتظر تحطيم رقم تاريخي مع الهلال في السوبر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، لتسجيل اسمه في تاريخ نادي الزعيم، في بطولة السوبر السعودي التي ستنطلق غدا الاثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي ، حيث ستشهد مشاركة أندية الاتحاد، الهلال، النصر، والوحدة.

حيث كشفت صحيفة الميدان الرياضي إن البرتغالي خورخي خيسوس، قد حقق لقب كأس السوبر في 2018 مع الهلال، خلال فترته التدريبة الأولى مع النادي، وسيكون أول مدرب يحقق لقب السوبر السعودي مرتين حال فوز الهلال بنسخة 2024.

ولم يسبق لأي مدير فني تحقيق لقب السوبر السعودي مرتين منذ ظهور البطولة للنور في عام 2013.

و أقيمت بطولة كأس السوبر السعودي في 9 نسخ سابقة، حيث كانت البداية في 2013 وتُوج الفتح بالنسخة الأولى على حساب الاتحاد، على النحو التالي:

الهلال السعودي 3 ألقاب

النصر السعودي: لقبان

ولقب وحيد لكل من اتحاد جدة _ الفتح_ الشباب_ أهلي جدة.