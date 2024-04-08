تاليسكا الأبرز.. قائمة غيابات النصر السعودي قبل موقعة الهلال اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق النصر السعودي بقيادة مدربه لويس كاسترو اليوم الإثنين، مع جاره فريق الهلال في مباراة مشتعلة تجمعهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي للموسم الكروي الحالي.

وتقام بطولة السوبر السعودي في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل الحالي، حيث ستشهد مشاركة أندية الاتحاد، الهلال، النصر، والوحدة.

وكشفت صحيفة اليوم السعودي، عن غيابات فريق النصر قبل صدام اليوم واكدت انه سوف يغيب أكثر من لاعب من نادي النصر، عن مباراة الفريق أمام نادي الهلال، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الدرعية السعودي.

ويأتي على رأس قائمة الغيابات، البرازيلي أندرسون تاليسكا، وسامي النجعي، للإصابة ونواف العقيدي بسبب الإيقاف من جانب لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين

وستنطلق مباريات الدور نصف النهائي يوم 8 أبريل في تمام الساعة الـ7 مساء بتوقيت القاهرة و8 مساء بتوقيت السعودية، بمواجهة الاتحاد والوحدة على استاد آل نهيان.

وفي المباراة الثانية، يلتقي الهلال والنصر على استاد محمد بن زايد في تمام الساعة 09:30 بتوقيت القاهرة ، ومن ثم سيتواجه الفريقان الفائزان من مباراتي نصف النهائي في المباراة النهائية بتاريخ 11 أبريل على استاد محمد بن زايد

