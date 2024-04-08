بن شرقي يضع شرطا قبل العودة لـ الزمالك

وضع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري شرطًا من أجل العودة لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي القادم.

وكان بن شرقي قد سبق له اللعب ضمن صفوف الفريق الأبيض، قبل أن يرحل للدوري القطري، بسبب الأزمة المالية في الزمالك وعدم مقدرة مجلس إدارة الزمالك الأسبق بقيادة مرتضى منصور على تجديد عقده مع الفريق.

واشترط بن شرقي الحصول على راتب سنوي مليون ونصف مليون دولار في الموسم، وهو الأمر الذي يفوق إمكانيات الفريق الأبيض في الوقت الحالي.

اقرأ أيضًا: هل يدير الحكم محمد معروف قمة الاهلي والزمالك بعد واقعة الاعتداء عليه؟ “فيديو”

وعرض مسئولو الأبيض على اللاعب أشرف بن شرقي تخفيض مطالبه المادية لحسم انتقاله للفريق الأبيض، إلا أن اللاعب أكد على أنه محترف وتمسك بالحصول على الراتب الذي يحصل عليه حاليًا في الفريق القطري.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية أمس، وذلك بعد الفوز على فريق فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.