إصابة بيرسي تاو تربك حسابات كولر قبل مباراة الزمالك في الدوري

تعرض الجنوب إفريقي بيرسي تاو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لكدمة في قدمه، وهو ما تسبب في استبعاد اللاعب من مباراة إنبي المقرر لها اليوم الاثنين.

واستبعد كولر الجنوب إفريقي بيرسي تاو من مباراة إنبي؛ وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في مرات الفريق، كذلك في ظل شكوى اللاعب من إجهاد عضلي.

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وفضل كولر عدم الدفع ببيرسي تاو في مباراة إنبي اليوم؛ حتى لا تتفاقم إصابته ويؤثر على الفريق، خاصة وأنه يحتاج لكل لاعب قبل مواجهتي زد و الزمالك القادمتين في الدوري المصري الممتاز يومي 11 و15 إبريل الجاري.

ويلتقي اليوم النادي الاهلي نظيره إنبي، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، حصدها من ثمان مباريات.

وكان الاهلي قد حسم تأهله رسميًا لدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع النهائي.