أول قرار من اتحاد الكرة بعد واقعة الاعتداء على الحكم محمد معروف

أرسل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام خطابًا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” يدين ويشجب الاعتداءات التي تعرض لها الحكم الدولي محمد معروف في مباراة نهضة بركان المغربي وأبو سليم الليبي.

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و تعرض محمد معروف لاعتداء بالأيدي من لاعبي ابو سليم الليبي بعد نهاية المباىاة التي شهدت فوز الفريق المغربي في الوقت القاتل من عمر المباراة التي شهدت احتساب عشر دقائق وقت بدل ضائع من قبل الحكم المصري.

وطالب اتحاد الكرة في خطابه بالتحقيق في واقعة اعتداء فريق أبو سليم على الحكم معروف، مع التأكيد على ثقة اتحاد الكرة في الاتحاد الأفريقي في حماية حكامه والحفاظ على حقوقهم داخل و خارج الملعب.

مشبرًا إلي أن هذا الأمر لا يصح أن يظهر في الملاعب وفي البطولة الكونفدرالية التي تعد أحد أقوى البطولات التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الأفريقي.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة المصري على إسناد مهمة تحكيم مباراة القمة القادمة بين الاهلي والزمالك المقرر لها يوم 15 إبريل الجاري للحكم محمد معروف.