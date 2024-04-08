طبيب الزمالك يكشف مستجدات إصابة شيكابالا وحمدي وصبحي

كشف محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك طبيعة إصابة الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد حمدي ومحمد صبحي.

وقال طبيب الزمالك في تصريحات تليفزيونية: “محمود شيكابالا شعر ببعض السخونة صباح يوم مواجهة فيوتشر وارتفعت حرارته، وكان من الصعب لحاقه بالمباراة رغم إصراره على اللعب”.

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وأضاف: “أحمد حمدي يعاني من إجهاد بسيط ولا يوجد شيء، واللاعب سيكون جاهزًا للمباريات القادمة، فيما يعاني محمد صبحي من مزق في العضلة الضامة”.

واختتم: “سنجري آشعة غدًا الثلاثاء بالنسبة لمحمد صبحي وفي حالة عدم وجود مضاعفات سينتظم اللاعب في المران بشكل طبيعي”.

وحسم الأبيض تأهله أمس لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على فريق فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع النهائي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، جمعها الفريق الأبيض من 11 مباراة