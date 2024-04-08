الدوري المصري.. موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح الفريق الأول لنادي الزمالك في التأهل بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب مودرن فيوتشر، بعد تحقيق الفوز في المباراة الأولى (2\1)، والتعادل في المباراة الثانية (1\1).

وتقرر أن يلتقي فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل 11 أبريل، في الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، يوم الخميس في السابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الـ15 في جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 15 نقطة بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز في 4 وخسر مثلها وتعادل في 3.

وفي المقابل، يحتل فريق الاتحاد السكندري صدارة الجدول برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، حقق الفوز في 7 وخسر مباراتين وتعادل في 6 مباريات.

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