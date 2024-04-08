"لن نتعامل معهم".. رئيس فيوتشر يوجه رسالة نارية للزمالك ويكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر،على عدم التعامل مع نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، بسبب صفقة انتقال ناصر ماهر مهاجم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال وليد دعبس في لقاء تلفزيوني: "لم نبرم أي صفقة مع نادي الزمالك سوى ناصر ماهر، ولدينا أزمة معهم بسبب تصريحاته الخاطئة والتي لا أريد التطرق لها حاليًا، ولم أسمع أي أحاديث بشأن رغبة الأبيض، في ضم جنش الموسم المقبل".

وأوضح: "هقول مفاجأة أنه كان هناك تواصل من جانب أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك معنا، وأكد أنه سيتم الاعتذار لنادي فيوتشر، بشكل رسمي في الإعلام".

وأضاف: "ما حدث من جانب ناصر ماهر، بعد انتقاله للزمالك، قد يؤثر على الصفقات بين الناديين، ونحن نتحدث باحترام عن الزمالك وجماهيره".

وأتم تصريحاته: "بالتأكيد ما حدث لا يرضينا، وناصر أصبح ينتمي للزمالك وأخطأ في نادي فيوتشر، وكان يجب الاعتذار من جانبهم، وهذه هي أصول الإدارة، وإذا لم يكن هناك اعتذار رسمي سنمنع التعامل مع الأبيض".

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