"دعونا نستوعب".. أول تعليق من مدرب مازيمبي على مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - علق لامين نداي المدير الفني لفريق تي بي مازيمبي، على مواجهة الأهلي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتخطى فريق مازيمبي نظيره بترو أتليتيكو من الدور ربع النهائي، بينما أقصى الأهلي سيمبا التنزاني من نفس الدور بنتيجة المباراتين (3\0).

وتقرر أن يلتقي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في مباراة الذهاب أحد يومي 19 أو20 أبريل الجاري على ملعب مازيمبي بـ لوبومباشي.

وقال لامين نداي في تصريحات عبر موقع ناديه: "قبل أن نفكر في مواجهة الأهلي، دعونا نستوعب هذا التأهل إلى الدور نصف النهائي".

أضاف: صحيح أن الأهلي الفريق الأكثر نجاحًا، وحامل اللقب، ومن الصعب اللعب ضده ولكن أعتقد أنه ستكون لدينا فرصتنا لأن الوصول إلى نصف النهائي ليس بالأمر السهل".

وأتم تصريحاته: "بالطبع سيتم لعب المباراة على جولتين، سنبذل قصارى جهدنا لنظهر في مباراة الذهاب بشكل جيد جدًا، لأننا سنستقبلهم أولًا".

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