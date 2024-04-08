"لخلافة كلوب".. ليفربول يتحرك تجاه المدير الفني لسبورتنج لشبونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الإثنين، عن وجود تحركات من قبل إدارة ليفربول الإنجليزي، من أجل التعاقد مع المدير الفني لفريق لسبورتنج لشبونة البرتغالي روبن أموريم، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية": "إن هناك وفداً من جانب إدارة ليفربول، سيلتقي مع وكيل أعمال المدرب، لمعرفة إمكانية توليه القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة".

وأضافت: "إن الفريق الإنجليزي لم يدخل في مفاوضات رسمية مع فريق سبورتنج لشبونة حتى الآن بشأن التعاقد مع أموريم".

ويتولى صاحب ال 39 عاماً مهمة القيادة الفنية لفريق سبورتنج لشبونة، منذ مارس عام 2020، ونجح في حصد لقب الدوري البرتغالي رفقة الفريق في موسم 2020-2021.

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أعلن في يناير الماضي رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.