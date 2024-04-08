"قبل لقاء إنبي".. 20 هدفاً وهزيمة وحيدة حتى الآن في مشوار الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره إنبي اليوم، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة ال 16 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وتعد هذه هي المباراة الأولى للأهلي في بطولة الدوري المصري، بعد غياب استمر لمدة 26 يوماً، بسبب انشغال الفريق الأحمر لخوض مبارياته الأفريقية، حيث كانت آخر مباراة خاضها الفريق بالدوري أمام إنبي، يوم 12 مارس الماضي.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية، مشوار المارد الأحمر في الدوري قبل مباراة إنبي اليوم.

وخاص المارد الأحمر 8 مباريات ببطولة الدوري المصري حتى الآن، تمكن من تحقيق الفوز في 5 لقاءات، وتلقى الهزيمة في لقاء، وحضر التعادل في مباراتين.

وسجل لاعبو النادي الأهلي في المسابقة حتى الآن 20 هدفاً، وتلقت شباكهم 9 أهداف.

وحقق النادي الأهلي الفوز على حساب كلا من، المصري البورسعيدي (4-0)، الإسماعيلي (3-1)، المقاولون العرب ( 2-1)، سيراميكا كليوباترا ( 2-1)، بلدية المحلة ( 5-1).

وتعادل المارد الأحمر في لقائين أمام كلا من، الجونة ( 1-1)، سموحة ( 0-0)، فيما تلقى الهزيمة في لقاء وحيد من البنك الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويحتل النادي الأهلي المركز ال 11 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة، جمعهم من 8 لقاءات خاضهم بالمسابقة.