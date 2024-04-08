شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشجب اعتداء فريق أبو سليم على الحكم محمد معروف ويطالب بالتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة برئاسة جمال علام خطابا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يدين ويشجب الاعتداءات التي تعرض لها الحكم الدولي محمد معروف من قبل فريق أبو سليم الليبي خلال مباراتهم أمام نهضة بركان المغربي في دور ربع النهائي للبطولة الكونفدرالية.

وطالب اتحاد الكرة في خطابه بالتحقيق في واقعة اعتداء فريق أبو سليم على الحكم معروف، مع التأكيد على ثقة اتحاد الكرة في الاتحاد الأفريقي في حماية حكامه و الحفاظ على حقوقهم داخل وخارج الملعب، خاصة أن هذا الأمر لا يصح أن يظهر في الملاعب وفي البطولة الكونفدرالية التي تعد أحد أقوى البطولات التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الأفريقي.

وكان لاعبو أبوسليم، دخلوا في مشادات قوية مع الحكم المصري محمد معروف، اعتراضا على الوقت الكبير المحتسب بدل الضائع خلال موقعة نهضة بركان، في فوز الأخير 3-2 في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وذكرت صحيفة "هسبورت" المغربية، أن مراسلهم تعرض للاعتداء من جانب لاعبي وطاقم فريق أبو سليم الليبي، أمس الأحد بعد المواجهة التي شهدت تأهل نهضة بركان على الفريق الليبي (2-3)، ضمن إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وتم الاعتداء على المراسل أثناء توثيقه بالصور واقعة تهجم لاعبي الفريق الليبي على حكم المباراة، إذ فوجئ بدوره بتهجم لاعبي وطاقم أبو سليم عليه، لمنعه من مزاولة مهامه.

واختتمت منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية للموسم الحالي 2023-24 بمنافسة غاية في الإثارة، تصدرها تأهل الزمالك إلى الدور نصف النهائي على حساب مودرن فيوتشر بعد التعادل إيجابيًا بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت مساء الأحد.

وتأهلت أندية اتحاد العاصمة الجزائري، الزمالك المصري، دريمز الغاني، نهضة بركان المغربى إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتفوق نادي دريمز الغاني على الملعب المالي، بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، ليتأهل هو الآخر ليضرب موعدًا مع الزمالك في نصف النهائي.

تقام مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في الذهاب يوم الأحد الموافق 21 أبريل في مصر، ولقاء العودة في غانا يوم 28 من الشهر ذاته.