شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان والمحترفون.. فتوى تقلص عدد ساعات الصيام لأحمد سمير وحسام غالى فى بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اللاعبون المحترفون مواقف مختلفة خلال مسيرتهم فى الاحتراف الخارجى فى شهر رمضان الكريم، بسبب إصرارهم على الصيام وعدم الاستماع إلى أى طلبات بالإفطار خلال المباريات، وهو ما نستعيد ذكراه خلال هذا الشهر الكريم.

فتوى تقلص ساعات الصيام

كشف أحمد سمير فرج لاعب الأهلى والزمالك والإسماعيلي السابق عن كواليس شهر رمضان خلال فترة احترافه مع نادي ليرس البلجيكي، قائلا: "المغرب في بلجيكا كان في العاشرة مساء وكان ذلك مرهقا لنا جدا بطبيعة الحال".

وتابع نجم ليرس البلجيكى: "حسام غالي أحضر لنا فتوى من دار الإفتاء، بجواز إفطارنا مع توقيت مكة في حالة كان ساعات الصيام أكثر من 17 ساعة، وفي الحقيقة نحن استغلينا الفتوى وأصبحنا نفطر في السابعة مساء بدلا من العاشرة، وهذا هون علينا كثيرا".

وأتم "ماجد سامي رئيس النادي رغم أنه ليس مسلما، لكنه كان يعزمني كثيرا، أنا وأحمد ياسر وحسام غالي على وجبة الإفطار".