شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لثنائى وسط ملعب الزمالك قبل مواجهة الاتحاد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثنائى أحمد حمدى، ونبيل عماد دونجا لاعبا وسط الملعب بنادى الزمالك إلى اختبار طبى خلال الساعات المقبلة، للإطمئنان على جاهزيتهما لمواجهة الاتحاد السكندرى المقبلة في بطولة الدورى.

ويعانى أحمد حمدى من شد عضلى بسبب المجهود الكبير الذى بذله اللاعب خلال مباراة مودرن فيوتشر بإياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية التي أقيمت أمس الأحد، بينما تعرض دونجا إلى كدمة قوية في الرأس وتورم بسيط.

وحرص محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك على الاطمئنان على الثنائى، على أن يتم خضوعهم لاختبار طبى قبل مواجهة الاتحاد السكندرى.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدورى

