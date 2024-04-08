شكرا لقرائتكم خبر عن قبل هدف نجويم أمام الزمالك.. شاهد أجمل أهداف الركنيات فى الملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الكاميرونى جوناثان نجويم ظهير أيسر نادى مودرن فيوتشر، فى تسجيل هدف فيوتشر الأول فى شباك الزمالك من ركلة ركنية، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولى، فى إطار إياب ربع نهائى كأس الكونفدرالية.

هدف نجويم أعاد إلى الأذهان العديد من الأهداف من خلال الضربات الركنية التي تُلعب بطريقة مباشرة في المرمى دون أن تلمس أحد، نستعرض أبرزها وأشهرها في السطور التالية.

وليد سليمان فى الجونة

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سجل وليد سليمان نجم الأهلي السابق، هدف الأهلى الثاني في مرمى الجونة خلال المباراة التي جمعتهما ضمن بطولة الدوري العام 2018، من ركلة ركنية بشكل مباشر في مرمى الحارس عمر رضوان.

محمد صلاح فى إى سواتينى

سجل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى في شباك منتخب إي سواتيني من ركلة ركنية، في اللقاء الذي جمعه مع منتخب مصر، بملعب السلام بالقاهرة في إطار الجولة الثالثة لتصفيات أمم أفريقيا 2019.

محمد طارق فى مصر المقاصة

تمكن محمد طارق الظهير الأيمن للأسيوطي سبورت، من تسجيل هدف التقدم لفريقه في شباك مصر للمقاصة بلقاء الدور الأول لموسم 2017-2018 من ركلة ركنية أرسلها بيمناه إلى داخل الشباك الفيومية.

مجدى طلبة فى الرجاء المغربى

سجل مجدي طلبة لاعب خط وسط الأهلي السابق، هدفا مبكرا فى شباك الرجاء البيضاوي المغربي بنهائي البطولة العربية للأندية أبطال الدوري عام 1996 بالقاهرة، قبل أن يعزز كل من هادي خشبة ووليد صلاح الدين انتصار بطل مصر بثلاثية.

محمد عبد الواحد فى الترجى

أحرز محمد عبد الواحد لاعب الزمالك السابق، هدفا رائعا للزمالك فى شباك الترجي التونسي بملعب المقاولون العرب بمرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2005، حيث يحول محمد عبدالواحد بيسراه الركنة الركنية التي احتسبت لفريقه إلى داخل شباك الحارس الايفواري جان جاك تيزيه بطريقة مذهلة.

إبراهيم حسن فى سموحة

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سجل إبراهيم حسن، نجم الإسماعيلي السابق، بقميص الدراويش هدف التقدم أمام سموحة بالدور الثاني للدوري موسم 2016-2017 من ركلة ركنية أخطأت الحارس محمد أبوجبل وسكنت شباكه بعد 8 دقائق فقط من انطلاق المواجهة.