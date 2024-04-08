شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: طاقم تحكيم مصري لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة القمة التي تجمع الأهلي والزمالك في 15 أبريل، مشيرًا إلى أن مباراة القمة سوف يتم إسنادها لطاقم تحكيم مصرى بالكامل.

‏‎وأوضح وليد العطار خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت FM أن دورة الإمارات لم يتم التراجع عنها بسبب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزى، مضيفًا: "بدأ التراجع عن إقامتها فى الإمارات عقب السؤال عن حجز الفنادق وبدء حجز السفر لذلك تواصلت مع الاتحادات الأخرى ومعرفة الأمر حيث حصل كل اتحاد على الدفعة الأولى فقط وقمنا بإنقاذ الموقف باستضافة البطولة فى مصر بعد اجتماع عبر زوم مع الاتحادات الثلاثة الكرواتى ونيوزلندا وتونس والاتحاد الدولى وقام برعاية البطولة على الفور".

فى السياق ذاته، ‏‎كشف وليد العطار عن أنه تعرض للظلم من قبل جماهير الأهلى فى توقيت أزمة استضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا واستفدنا من الأمر بعودة النظام القديم بخوض مباراة النهائى ذهابا وإيابًا من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

‏‎وأوضح وليد العطار: "لم أقم بإخفاء الخطاب وهذا الأمر ظهر فى تحقيقات وزارة الشباب والرياضة والخطاب لم يأتِ إلى مكتبى أولاً فى الاتحاد المصرى لكرة القدم ويمر على 6 قطاعات داخل الجبلاية قبل العرض على".

‏‎وأضاف وليد العطار: "هناك تحول رقمى فى الاتحاد المصرى لكرة القدم الفترة الماضية".

وصرح وليد العطار بأن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى أدارت الاتحاد المصرى لكرة القدم السابقة لديه قدرات كبيرة فى العمل داخل الجبلاية ولكنه يحب العمل منفردًا فى قراراته.

‏‎وتابع وليد العطار: "خلال تلك الفترة لم يكن لدى دور داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم وتهميش دورى وهذا الأمر لم يكن يرضى طموحى".