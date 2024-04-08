شكرا لقرائتكم خبر عن المحترف الصربي مُهدد بعدم المشاركة مع الزمالك في بطولة أفريقيا للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات الزمالك مُهددًا قبل بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة المقرر انطلاقها خلال أيام قليلة ويستضيفها النادي الأهلي، بسبب احتمالية حرمانه من محترفه الصربي ميلان كاتيتش.

ولن يتمكن الصربي ميلان كاتيتش من المشاركة مع الزمالك في بطولة أفريقيا بسبب مشكلة متعلقة بالقيد، حيث تتطلب لوائح الاتحادين الدولي والأفريقى مشاركة اللاعب مع الزمالك لمدة 3 أشهر محليًا من أجل المشاركة دوليًا مع الزمالك.

وقال مصدر بالاتحاد المصري للكرة الطائرة إن الزمالك لن يتمكن من قيد اللاعب في قائمته المشاركة في بطولة أفريقيا بسبب اللوائح وهو ما يتسبب في مشاركة الزمالك بالبطولة بمحترف واحد وهو الليبي محمد بولبابة.

ويحاول مسئولو الزمالك الوصول لحل للأزمة حيث خاطب الاتحاد الأفريقي لإجراء استثناء وحل مشكلة اللاعب قبل انطلاق البطولة.

وكان الزمالك قد أتم إجراءات التعاقد مع الصربي ميلان كاتيتش لتدعيم فريق الطائرة في فبراير الماضي.